38 компаний Ростовской области присоединились к соглашению о стабилизации цен на продукты

Правительство Ростовской области ведет мониторинг цен на ключевые продукты питания.

На Дону реализуются меры по сдерживанию стоимости социально значимых продуктов. Об этом шла речь 2 марта на оперативном совещании, которое провел губернатор региона Юрий Слюсарь.

В ходе встречи были заслушаны предварительные итоги по ключевым социально-экономическим показателям. Губернатор поручил профильным ведомствам подготовить предложения для обеспечения устойчивости экономики. Как сообщил первый заместитель губернатора Алексей Господарев, к соглашению о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары уже присоединились 38 организаций розничной торговли, и эта работа будет продолжена.

Согласно условиям соглашения, торговые организации на территории области самостоятельно определяют перечень и количество видов продукции из 24 позиций, на которые могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.

«В этот перечень входят мясо, птица, рыба, масло, овощи, соль, сахар, крупы и макаронные изделия. Наценка на такие товары не должна превышать 10% от их закупочной стоимости», — информирует donland.ru.

Мониторинг ценовой ситуации на рынке этих продуктов ведется как на уровне областного правительства, так и в муниципалитетах.

Фото: donland.ru

