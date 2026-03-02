Главная » Новости Ростовской области

38 компаний Ростовской области присоединились к соглашению о стабилизации цен на продукты

Опубликовано

Правительство Ростовской области ведет мониторинг цен на ключевые продукты питания.

Новости Ростовской области

На Дону реализуются меры по сдерживанию стоимости социально значимых продуктов. Об этом шла речь 2 марта на оперативном совещании, которое провел губернатор региона Юрий Слюсарь.

В ходе встречи были заслушаны предварительные итоги по ключевым социально-экономическим показателям. Губернатор поручил профильным ведомствам подготовить предложения для обеспечения устойчивости экономики. Как сообщил первый заместитель губернатора Алексей Господарев, к соглашению о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары уже присоединились 38 организаций розничной торговли, и эта работа будет продолжена.

Согласно условиям соглашения, торговые организации на территории области самостоятельно определяют перечень и количество видов продукции из 24 позиций, на которые могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.

«В этот перечень входят мясо, птица, рыба, масло, овощи, соль, сахар, крупы и макаронные изделия. Наценка на такие товары не должна превышать 10% от их закупочной стоимости», — информирует donland.ru.

Мониторинг ценовой ситуации на рынке этих продуктов ведется как на уровне областного правительства, так и в муниципалитетах.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области ограничили труд мигрантов в нескольких отраслях.

Фото: donland.ru

новости Правительство Ростовской области рост цен цены на продукты Юрий Слюсарь
