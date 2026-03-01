В Ростовской области ограничили труд мигрантов в нескольких отраслях

Указом губернатора устанавливаются поэтапные барьеры для иностранных работников.

В Ростовской области вводятся поэтапные ограничения на труд мигрантов в ряде отраслей. Соответствующий указ подписал губернатор региона Юрий Слюсарь, меры направлены на обеспечение приоритетного трудоустройства российских граждан и будут действовать до конца 2026 года.

Согласно документу, с 1 апреля нанимать иностранных работников, осуществляющих деятельность по патентам, не смогут курьерские службы, предприятия розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями, а также компании сферы сухопутного и трубопроводного транспорта и почтовой связи.

Ранее, с 1 марта, для трудовых мигрантов вступает в силу запрет на работу в фитнес-клубах и в производстве драгоценных металлов, информирует портал донского правительства.

Работодателям предписано в течение трех месяцев с даты введения каждого из ограничений привести численность иностранного персонала в соответствие с требованиями указа, руководствуясь нормами трудового законодательства.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция усиливает контроль за миграционными потоками на Дону.

Фото: donland.ru

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX»