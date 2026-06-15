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В Ростовском зоопарке впервые родился детеныш китайского мунтжака

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Пол малыша, принадлежащего к древним копытным, еще не определен.

Новости Ростовской области

В Ростовском зоопарке впервые за всю его историю родился детеныш китайского мунтжака. Событие произошло 20 мая — потомством обзавелась пара Мэй и Мин, сообщили в пресс-службе донского зоосада «сногсшибательную новость».

До 2025 года в зоопарке никогда не содержали мунтжаков — древних копытных, которые, по словам сотрудников, «сохранили свою тайну в эпоху скоростей и бетона». Китайский мунтжак отличается скрытным нравом, поэтому малыш редко появляется на публике, а родители тщательно его охраняют.

Пол детеныша пока не установлен: зоологи ждут проявления первых половых признаков. Брать животное в руки нельзя, поэтому определить пол иным способом невозможно. В сообщении зоопарка отмечается, что это не просто олень, а «живой герой древней легенды, затерявшийся в бамбуковых чащах и туманных предгорьях Поднебесной».

Фото: канал в МАХ Ростовского-на-Дону зоопарка

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Таганрогская правда

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