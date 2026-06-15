Опять штормовое: на Ростовскую область идут ливни с градом и шквалистым ветром

Непогода продлится, по прогнозам синоптиков, вплоть до утра 17 июня.

По данным Ростовского гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе ожидается ухудшение погоды. После 18 часов 15 июня, в течение суток 16 июня, а также ночью и утром утром 17 июня местами по Ростовской области прогнозируется комплекс неблагоприятных метеоявлений: сильный дождь, ливень, сопровождающийся грозой, градом и шквалистым ветром, скорость которого достигнет 20–22 метров в секунду, сообщили в МЧС РО.

Сотрудники МЧС советуют дончанам быть предельно осторожными, по возможности избегать поездок и пребывания на открытой местности, а также внимательно следить за сообщениями экстренных служб. В случае возникновения нештатной ситуации необходимо обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото Сергея Плишенко