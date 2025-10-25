26 октября пройдет экскурсия по Таганрогскому некрополю

В воскресенье, 26 октября, депутат городской Думы и генеральный директор культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога» Елена Сирота проведет очередную экскурсию по Таганрогскому некрополю.

Таганрожцы и гости города смогут стать участниками тематической экскурсии по Старому кладбищу «Вехи христианства», которая начнется в 14.00. Пришедших ждет рассказ об истории христианских церквей Таганрога, о священнослужителях и святых.

Запись и подробности в личку, в Telegram или СМС-сообщением по телефону: 89185528344

Встреча — у Храма Всех святых. Для навигатора: Таганрог, пер. Лагерный, 2в.

Фото ВК «Партия любителей Старого кладбища»