Главная » Культура

26 октября пройдет экскурсия по Таганрогскому некрополю

На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

В воскресенье, 26 октября, депутат городской Думы и генеральный директор культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога» Елена Сирота проведет очередную экскурсию по Таганрогскому некрополю.

Культура

Таганрожцы и гости города смогут стать участниками тематической экскурсии по Старому кладбищу «Вехи христианства», которая начнется в 14.00. Пришедших ждет рассказ об истории христианских церквей Таганрога, о священнослужителях и святых.

Запись и подробности в личку, в Telegram или СМС-сообщением по телефону: 89185528344

Встреча — у Храма Всех святых. Для навигатора: Таганрог, пер. Лагерный, 2в.

Ранее мы рассказали, какие мероприятия пройдут в Таганроге в последние выходные октября.

Фото ВК «Партия любителей Старого кладбища»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Старое кладбище Таганрог экскурсия
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru