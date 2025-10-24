Афиша Таганрога: планируем последние выходные октября

Последние выходные октября в Таганроге обещают быть пасмурными и дождливыми. Поэтому долгие прогулки лучше не планировать, но и дома сидеть не стоит – традиционно хорошая погода в эти дни сохранится в городских учреждениях культуры, где будет тепло, весело и интересно.

Фестиваль уличного кино пройдет в Чеховской библиотеке, Два спектакля и сказку для детей покажет Чеховский театр. «Вечер балета» запланирован в СКЦ «Приморский». Разнообразные интересные выставки работают в городских музеях. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

25 октября в 14 часов – фестиваль уличного кино: шесть лучших короткометражных игровых фильмов молодых российских режиссеров 2024 года: «Привет, это я» (режиссер — Виктория Белякова), «Перемкнуло» (Иван Добронравов), «По-человечески» (Ярослав Лебедев), «Продукты напротив» (Александр Титов), «Зуб даю» (Сергей Анненков), «Прическа» (Артем Захарьян). Зрители фестиваля примут участие в народном голосовании на лучший короткометражный фильм. Вход свободный.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

25 октября в 17 часов — постановка «Дядя Ваня».

26 октября в 11 часов — сказка для детей «Все мыши любят сыр». В 17 часов — «Каренины. Лабиринты памяти».

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904) 343-87-87)

Молодежный Центр (ул. Петровская, 89)

25 октября в 18.30 — спектакль «Зайка моя».

Социально-культурный центр «Приморский» (ул. Свободы, 10, тел. 64-89-30)

25 октября в 17 часов – «Вечер балета» представляет народный театр балета «Вдохновение» (руководитель -Татьяна Шабло).

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

25 октября с 11 до 16 часов – экскурсии по выставке «Донбасс непокоренный», совместной с Донецким республиканским краеведческим музеем.

26 октября с 11 до 16 часов – работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы). В 12 часов в этот день – литературно-музыкальная программа «Мир эфирных чувств» (лирические прелюдии в романтическом стиле, дуэт Максима Жаткина и Татьяны Лонкиной). В 16 часов – литературно-музыкальная программа «Вечер виолончельной и скрипичной музыки» (камерный оркестр «MUSICA DELLA VITA», художественный руководитель, главный дирижер – заслуженный артист России Сергей Нестеров).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

25 октября в 10 часов – тематическая экскурсия «Чехов — лавочник».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея. Сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

25 октября в 16 часов – историко-музыкальный вечер с участием артистов цирка «Сквозь годы и аплодисменты» (памяти Анатолия Анатольевича Дурова).

26 октября в 16 часов – историко-музыкальный вечер «Памяти великого художника». Посвящается Петру Ильичу Чайковскому.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

25 и 26 октября в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

25 октября в 14 часов – тематическая экскурсия «Листопад воспоминаний» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Авторский зонт».

26 октября в 12 часов – тематическая экскурсия «И.Д. Василенко, писатель влюбленный в Таганрог».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) – выставка «Цирк нашего детства», экспонаты из собрания Таганрогского музея-заповедника и предметы из частной коллекции артиста цирка Дмитрия Артемьева.

Фото Анатолия Ивашова