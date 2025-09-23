Главная » Город

25 сентября в Таганроге пройдет акция для животных

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

25 сентября в Таганроге и на территории Ростовской области пройдет день льготной стерилизации животных. Организатором акции выступает донское управление ветеринарии.

Город

Воспользоваться услугой можно будет по более доступным ценам. Специалисты считают, что среди преимуществ стерилизации — коррекция поведения, снижение уровня стресса и увеличение продолжительности жизни животного. После процедуры питомцы меньше следуют природным инстинктам и перестают убегать от хозяев.

В Таганроге ветклиника находится по адресу: ул. Котлостроительная, 43. Для участия в акции необходима предварительная запись по телефону: (863) 464-49-11.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция животные новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru