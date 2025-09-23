25 сентября в Таганроге пройдет акция для животных

25 сентября в Таганроге и на территории Ростовской области пройдет день льготной стерилизации животных. Организатором акции выступает донское управление ветеринарии.

Воспользоваться услугой можно будет по более доступным ценам. Специалисты считают, что среди преимуществ стерилизации — коррекция поведения, снижение уровня стресса и увеличение продолжительности жизни животного. После процедуры питомцы меньше следуют природным инстинктам и перестают убегать от хозяев.

В Таганроге ветклиника находится по адресу: ул. Котлостроительная, 43. Для участия в акции необходима предварительная запись по телефону: (863) 464-49-11.

Фото Сергея Плишенко