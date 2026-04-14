24 апреля ИФНС Таганрога проведет День открытых дверей для налогоплательщиков

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Таганрогу Ростовской области информирует жителей города о том, что 24 апреля состоится акция «День открытых дверей» по вопросам декларирования доходов физических лиц, полученных в 2025 году.

Специалисты ИФНС расскажут о категориях физических лиц, обязанных декларировать доходы, о порядке и сроках предоставления налоговых вычетов на основании налоговой декларации 3-НДФЛ, о порядке получение налоговых вычетов в упрощенном порядке согласно статье 221.1 НК РФ, а также ответят на другие вопросы граждан.

Посетители смогут:

  • получить доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
  • представить Согласие на информирование о задолженности;
  • узнать о возможности получения налоговых уведомлений через портал Госуслуг.

При обращении необходимо иметь при себе паспорт.

«Напомним, что представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2025 год необходимо не позднее 30 апреля 2026 года», — пояснили в ведомстве.

24 апреля, в День открытых дверей, для налогоплательщиков – физических лиц налоговые инспекции Ростовской области и Таганрога будут работать с 900 до 16.45.

