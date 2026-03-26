Представители таганрогских музеев приняли участие в областном Дне работника культуры

В ходе торжественного собрания в честь профессионального праздника музейщиков были подведены итоги в сфере культуры Ростовской области.

Делегация таганрогских музеев во главе с директором Таганрогского музея-заповедника Елизаветой Липовенко и директором Художественного музея Тамарой Пугач посетила областное торжественное собрание в честь Дня работника культуры. Мероприятие стало площадкой для подведения итогов и определения приоритетов в сфере культуры Ростовской области.

Губернатор Юрий Слюсарь, обращаясь к собравшимся, констатировал, что 2025 год стал для региона по-настоящему насыщенным и успешным. По его словам, область вошла в тройку лучших в стране по посещаемости учреждений культуры и была отмечена благодарностью Министерства культуры РФ за эффективную реализацию нацпроекта «Семья». На поддержку отрасли было направлено более 500 миллионов рублей, которые пошли на реставрацию пятнадцати объектов культурного наследия и запуск программы «Земский работник культуры».

«В нынешний 2026 год, объявленный Годом единства народов России, работа деятелей культуры приобретает особый смысл: она сохраняет нашу историю, объединяет поколения и укрепляет нравственные основы общества», — отметил глава региона.

Председатель Законодательного Собрания области Александр Ищенко в своей речи подчеркнул, что в театрах, музеях, библиотеках и школах искусств Дона трудятся настоящие подвижники.

«Именно их усилиями создаются очаги притяжения, приобщения к великой русской культуре. И очевидно, что всемерная поддержка сферы культуры – важная государственная задача», — заявил Александр Ищенко.

В завершение официальной части ряд работников культуры из разных городов и районов получили областные награды за добросовестный труд.

Торжественное собрание, прошедшее в Ростовском государственном музыкальном театре, завершилось гала-концертом, составленным из популярных произведений мировой и отечественной оперетты.

