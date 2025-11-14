Главная » #Здоровье

В Таганроге от гриппа вакцинировалось почти 50% населения

Прививочная кампания подходит к концу.

До завершения кампании по вакцинации от сезонного заболевания — гриппа, осталось две недели. На сегодня прививку сделали  116 937 таганрожцев, что составляет 48,3% населения города. В То же время для формирования надежного коллективного иммунитета необходимо, чтобы не менее 60% жителей прошли вакцинацию.

«Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать это! — обратилась к таганрожцам глава города Светлана Камбулова. — Особое внимание обращаю руководителей предприятий, организаций, всех работодателей, которые должны позаботиться о здоровье своих сотрудников. Самое верное решение — подумать о здоровье заблаговременно и сделать прививку».

Между тем, в Ростовской области уже регистрируют первые случаи заболевания гриппом.

