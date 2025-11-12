В Ростовской области регистрируют первые случаи заболевания гриппом

В Ростовской области пока преобладают респираторные вирусы, однако уже регистрируются и первые случаи заболевания гриппом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Специалисты отмечают, что за минувшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом еще не превысил пороговых значений.

«В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы не гриппозной этиологии -аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус. Также регистрировались единичные случаи гриппа», — пишет источник.

На сегодняшний день в донском регионе еще продолжается прививочная кампания. Уже вакцинировано от гриппа более 1,8 млн человек — 43,5% общей численности населения. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует обезопасить себя от вируса до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом.

