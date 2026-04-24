В Таганроге открыли для посетителей Гимназический сад

24 апреля в Таганроге состоялось официальное и торжественное открытие Гимназического сада. Общественное пространство является новым объектом Таганрогского музея-заповедника.

На церемонии открытия гостей встречала директор музея-заповедника Елизавета Липовенко. Среди первых посетителей были замгубернатора Ростовской области Андрей Фатеев, министр культуры региона Анна Дмитриева, глава Таганрога Светлана Камбулова, председатель городской Думы Роман Корякин, настоятель Никольского храма Таганрога иеромонах Маврикий (Звягинцев) и другие официальные лица.

Гимназический сад — новое общественное пространство в Таганроге. Ранее эта территория, огороженная высоким забором, долгие годы оставалась недоступной для таганрожцев и гостей города. Теперь, облагороженная, обустроенная, превратившаяся в парковую зону, она открыта для посетителей. Вход на территорию сада — свободный. Касса у входа устроена ради будущих концертов и других мероприятий: на территории Гимназического сада обустроен концертный зал под открытым небом.

На открытии сада побывали артисты таганрогских муниципальных музыкальных коллективов — духового оркестра и джаз-оркестра имени Валентина Парнаха, таганрогские танцовщицы, учащиеся таганрогских школ, в том числе Мариинской гимназии, члены Молодежного Парламента Таганрога и, конечно, научные сотрудники таганрогских музеев.

Заместитель губернатора области Андрей Фатеев, поздравляя всех с открытием Гимназического сада, особую признательность выразил женскому коллективу Таганрогского музея-заповедника: реализация проекта по воссозданию Гимназического сада легла главным образом на хрупкие женские плечи.

«Сегодня исполнилась мечта таганрожцев и сотрудников Литературного музея А.П. Чехова — в пешеходной зоне зацвел Гимназический сад. Всюду новые деревья и кустарники — от декоративных вишен и акаций до лип, каштанов и сирени. Благоустроено пространство: появились лавочки для отдыха, освещение, цветники. Открытие сада — один из штрихов в подготовке к 170-летию со дня рождения нашего земляка — Антона Павловича Чехова в 2030 году», — отметил Андрей Фатеев.

И добавил, что современное, удобное, наполненное смыслами и большим культурно-образовательным потенциалом музейное пространство станет точкой притяжения не только для жителей Таганрога, но и для туристов.

В числе первооткрывателей сада оказались артисты Чеховского театра, разыгрывавшие сцены из чеховских произведений, а также юноши и девушки в гимназических формах (гимназисток было гораздо больше, чем гимназистов).

К слову, в здании Александровской классической мужской гимназии, которую окончил и Антоша Чехонте, находится Литературный музей А.П. Чехова, а вот Мариинская женская гимназия остается действующей, и теперь в ней учатся и девочки, и мальчики. Гимназический сад находится как раз между этими двумя гимназиями.

Владимир Прозоровский, фото автора и из МАХ Андрея Фатеева