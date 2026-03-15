19-летнего жителя Таганрога задержали за использование украденной карты для оплаты покупок

В Таганроге задержан молодой человек, подозреваемый в краже денег с банковской карты своего ровесника. О преступлении стало известно после того, как потерпевший обнаружил несанкционированное списание средств.

В полицию обратился 19-летний житель города, сообщивший о пропаже 1020 рублей с его счета. Сумма была снята в результате двух транзакций по 510 рублей каждая. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, которым оказался ровесник пострадавшего.

На допросе фигурант признал вину и рассказал, что похитил из автомобиля картхолдер с несколькими банковскими картами, после чего использовал одну из них для оплаты покупок в магазине, а затем избавился от улик.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с банковского счета. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Полиция напоминает горожанам о необходимости соблюдать базовые правила финансовой безопасности: не оставлять банковские карты без присмотра, подключать смс-уведомления об операциях, оперативно блокировать карты в случае утери и регулярно проверять историю транзакций.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге погоня за пьяным угонщиком закончилась ДТП.

Фото и видео ГУ МВД по РО

