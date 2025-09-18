15-летний подросток на мотоцикле пострадал в ДТП под Таганрогом

Авария с участием несовершеннолетнего водителя произошла 17 сентября в селе Петрушино Неклиновского района.

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 19.25. В переулке Приморском, возле дома №1, Opel Corsa, за рулём которого находился 48-летний мужчина, при попытке повернуть налево не уступил дорогу мотоциклу Besuda. Мотоциклом управлял 15-летний подросток.

«В результате столкновения несовершеннолетний мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает родителей: не допускайте поездок детей на мототранспорте. Контролируйте досуг и передвижение несовершеннолетних.

Ранее мы рассказывали о том, что 16 сентября в Таганроге «Газель» врезалась в фуру, пострадал водитель.

Фото: Госавтоинспекция по РО