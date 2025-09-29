1 октября таганрожцы услышат сирены и громкоговорители

По всей стране пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения.

В среду, 1 октября, жители Таганрога услышат звуки сирен и громкоговорителей, предназначенных для своевременного информирования населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Это будет плановая проверка систем оповещения, которая состоится во всех областях страны, сообщает МЧС России.

«В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России»». — сообщает ведомство.

Что нужна делать жителям при звуке сирен? Прежде всего, сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.

Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Аналогичный тестовый запуск систем оповещения проводился в марте этого года.

Фото donland.ru