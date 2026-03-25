Зоозащитники Таганрога ищут новых хозяев для дворняги Тобби, которому живодеры отрубили нос

Пёс уже поправляется после операции, хорошо дышит и кушает.

История о дворняге Тобби разлетелась по городским пабликам на днях, набирая просмотры и комментарии. В группе Вконтакте «Мой Таганрог» пост разместили зоозащитники. Приводим его полностью.

«Случилась беда. Молодому бездомному песику, красавцу Тобби, какая-то конченая мразь отрубила нос. Не в целях самозащиты, а просто, потому что садист. Пёс был прооперирован и сейчас идёт на поправку. Внешность изуродована, но душа и преданность в нем так и остались. Также радостно встречает и с грустью провожает. Дышит хорошо, пьет, кушает без проблем. Нет никаких особых ограничений.

Очень хочется найти ему дом, людей которые по-настоящему любят животных. Он очень контактный, молодой, крупный, как овчар, пёсик. С охранными качествами. Послушный, идёт на поводке и спокойно ездит в машине. Не пугайтесь внешности, он достоин добра и любви. Подумайте, присмотритесь, звоните. Покажем вам и познакомим, вы вряд ли не сможете его полюбить».

В комментариях некоторые подписчики предположили, что собака получила травму в результате драки с сородичами, однако авторы поста уверяют, что это дело рук человека. Хотя вряд ли таких живодеров можно считать людьми. Радует лишь то, что большинство жителей нашего города – люди добрые и отзывчивые, особенно, когда дело касается бездомных животных.

Будем надеяться, что переживший весь этот ужас Тобби найдет добрых хозяев, которые его, действительно, полюбят. Даём контакты зоозащитников для связи: +7-905-432-50-73, Светлана, +7-908-180-66-44, Игорь.

Фото: Вконтакте, «Мой Таганрог»

