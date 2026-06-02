На пересечении улицы Греческой и переулка Малого Садового в Таганроге изменится схема движения

В связи с ремонтом ливневой канализации на пересечении улицы Греческой и переулка Малого Садового временно изменится схема движения транспорта.

«Нововведения вступят в силу с 3 июня 2026 года», — сообщает МКУ «Благоустройство».

Водителей просят быть особенно внимательными на этих участках, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и ориентироваться на установленные дорожные знаки.

Для удобства планирования маршрута заранее опубликованы схемы организации движения, с которыми рекомендуется ознакомиться.