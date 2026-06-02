Гость из Черного моря: в Таганрогском заливе впервые за полвека появился желтый морской петух

В Таганрогском заливе впервые за долгое время зафиксирована необычная для этих вод рыба — морской петух, или желтая тригла.

Крупный экземпляр длиной 76 сантиметров и весом 3,2 килограмма был пойман 14 мая в районе поселка Седово в Донецкой Народной Республике, сообщает Южный филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Эта ярко окрашенная рыба обычно обитает в Черном море, изредка встречаясь летом в южной части Азовского моря. Однако для Таганрогского залива ее появление стало настоящим феноменом — ранее теплолюбивая тригла не заходила так далеко на север.

Естественный ареал желтой триглы охватывает прибрежные воды северо-восточной Атлантики от Западной Сахары до Норвегии, а также Северное, Средиземное, Мраморное и Черное моря. Как типичная морская рыба, тригла избегает вод с пониженной соленостью, что раньше мешало ей распространяться в опресненном Азовском море. Однако сейчас, когда соленость Азовского моря бьет рекорды, этот естественный барьер исчезает.

«Ранее тригла появлялась в Азовском море только в период его предыдущего осолонения в 1972–1979 годах. Об этом напоминает чучело морского петуха, которое хранится в кабинете Ейской инспекции рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства», — отмечается в сообщении.

Тригла привлекает внимание рыбаков своим необычным внешним видом. У нее крупная треугольная голова, покрытая костными пластинками с острыми отростками и шипами над глазами и на затылке. Жаберные крышки также имеют колючие края. Крупный рот выдает в тригле засадного хищника — основу ее питания составляют крабы, креветки, рыба и реже моллюски. В Азовском море для нее достаточно мелких крабов-вселенцев ритропанопеусов и креветок.

Характерная особенность рыбы — три изогнутых книзу острых костных луча у каждого грудного плавника, которыми тригла опирается на дно и медленно «ходит» по нему. Главная красота рыбы скрыта в сложенных длинных грудных плавниках. Когда тригла их расправляет, они напоминают павлиний хвост: основное поле плавника густо-синего или бирюзового цвета с ярко-голубой каймой и синими, зелеными и красными пятнами. Тело, широкое у головы, быстро сужается к хвосту и окрашено в кирпично-красноватые тона с темными пятнами, бока желтоватые, иногда ярко-желтые, что и дало видовое название.

В Таганрогском заливе экземпляр морского петуха был пойман на удалении 12 километров от берега, на глубине 3,5–4 метра. Мясо триглы, кстати, очень вкусное, особенно в отварном виде.

Морские собачки, зеленушки, черноморские бычки, а теперь и морской петух — количество черноморских обитателей, регистрируемых в Азовском море и его самом опресненном участке — Таганрогском заливе, постоянно растет.

«Современные климатические изменения, потепление и увеличение солености все больше превращают Азовское море в огромную черноморскую лагуну. Эта тенденция постепенно захватывает и западную часть Таганрогского залива», — поясняют ученые.

Фото: Южный филиал ВНИРО