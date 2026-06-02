Главная » Новости Таганрога

Таганрожцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе авторов «Я вам пишу»!

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе авторов «Я вам пишу», организатором которого выступает АНО «Центр поддержки культуры, образования и социального развития ОБРАЗ ПРО».

Новости Таганрога

Конкурс проводится с целью раскрытия творческого потенциала участников, популяризации авторов и формирования высоконравственных ориентиров у жителей России.

Участие в конкурсе предоставляет возможность авторам всех регионов и возрастов проявить себя, выразив свои таланты в разных формах произведений: рассказе, статьи, стихотворении, фотографии, фоторепортаже, видеофильме, детском рисунке.

Номинации конкурса позволяют глубоко раскрыть ценности каждого россиянина: «Россия – Родина моя!», «Подвиги наших героев», «Гордимся соотечественниками», «Наша культура – достояние на века», «Семейные истории – сквозь поколения», «Мое предназначение», «Братья наши меньшие», «Симфонии о жизни».

Участниками могут стать все желающие, заявки на конкурс принимаются по пяти возрастным группам: от 5 до 90+ лет.

Лучшие произведения будут размещены на информационных ресурсах конкурса. Победители получат призы, дипломы и возможность бесплатно пройти курс «Журналистика» от образовательного центра «МИОЦ».

Особое условие подачи заявки  –  быть подписчиком на группу конкурса в ВКонтакте.

Заявки принимаются на сайте, где вы можете узнать более подробную информацию об участии.

изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

конкурс Таганрог творчество
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru