Таганрожцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе авторов «Я вам пишу»!

Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе авторов «Я вам пишу», организатором которого выступает АНО «Центр поддержки культуры, образования и социального развития ОБРАЗ ПРО».

Конкурс проводится с целью раскрытия творческого потенциала участников, популяризации авторов и формирования высоконравственных ориентиров у жителей России.

Участие в конкурсе предоставляет возможность авторам всех регионов и возрастов проявить себя, выразив свои таланты в разных формах произведений: рассказе, статьи, стихотворении, фотографии, фоторепортаже, видеофильме, детском рисунке.

Номинации конкурса позволяют глубоко раскрыть ценности каждого россиянина: «Россия – Родина моя!», «Подвиги наших героев», «Гордимся соотечественниками», «Наша культура – достояние на века», «Семейные истории – сквозь поколения», «Мое предназначение», «Братья наши меньшие», «Симфонии о жизни».

Участниками могут стать все желающие, заявки на конкурс принимаются по пяти возрастным группам: от 5 до 90+ лет.

Лучшие произведения будут размещены на информационных ресурсах конкурса. Победители получат призы, дипломы и возможность бесплатно пройти курс «Журналистика» от образовательного центра «МИОЦ».

Особое условие подачи заявки – быть подписчиком на группу конкурса в ВКонтакте.

Заявки принимаются на сайте, где вы можете узнать более подробную информацию об участии.

изображение от freepik