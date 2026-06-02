В УМВД по Таганрогу прошла церемония вручения паспортов подросткам

В Таганроге в День защиты детей прошла церемония вручения паспортов подросткам, достигшим 14 лет. Мероприятие состоялось в Управлении МВД России по городу.

Документы юным гражданам вручила начальник отдела № 3 по вопросам миграции майор полиции Татьяна Демченко. Она обратилась к подросткам, отметив, что получение паспорта — это не только право, но и ответственность.

«Теперь вы полноправные граждане нашей страны. Берегите этот документ, помните о своих обязанностях и гордитесь тем, что живёте в России. Желаю вам успехов и ярких достижений!» — сказала майор полиции.

Подростки получили свои первые паспорта под аплодисменты родителей и сотрудников полиции.

«Цель мероприятия — укрепить патриотизм и осознание гражданской ответственности среди молодежи», — отметили в УМВД России по Таганрогу.

Фото: УМВД по Таганрогу