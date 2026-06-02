В Таганроге полиция конфисковала около двух тонн немаркированной рыбы на 800 тысяч рублей

В Ростовской области полицейские и специалисты Россельхознадзора изъяли нелегальную рыбную продукцию в ходе рейдов, проведенных в рамках операции «Путина-2026». Мероприятия были направлены на борьбу с браконьерством и незаконным оборотом водных биоресурсов.

В Таганроге правоохранители конфисковали около двух тонн немаркированной продукции. По данным полиции, торговое предприятие незаконно хранило и перерабатывало замороженную и вяленую рыбу. Ущерб от его действий превысил 800 тысяч рублей.

Проверки также прошли на водоемах в Константиновском, Новочеркасском и Азовском районах. Задержаны пять местных жителей в возрасте от 19 до 41 года, которые занимались незаконным выловом рыбы.

«В отношении них возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Сумма причиненного ущерба составила около 670 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба донского главка.

Кроме того, полицейские выявили нарушения в Советском районе Ростова-на-Дону. Там предприниматель торговал красной икрой без обязательной маркировки и ветеринарных документов. У него изъяли 75 килограммов деликатеса на сумму более 420 тысяч рублей. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

Полиция проверяет жителя Гуково на причастность к аналогичному преступлению. Предварительно установлено, что мужчина, не будучи индивидуальным предпринимателем, хранил и продавал немаркированную рыбу. Из его складских помещений изъяли 200 килограммов замороженной продукции без ветеринарных сертификатов.

На рынке в Волгодонске также торговали нелегальными водными биоресурсами — там изъяли 100 килограммов рыбы.

Иллюстрация: скрин видео МВД Медиа