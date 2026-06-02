Погода в Таганроге 2 июня: дожди закончились, приходит летнее тепло, преимущественно солнечно, небольшой ветер

Сегодня в Таганроге погода меняется, переходя от пасмурной, с дождями и ливнями, к стабильно солнечной, летней. Столбик термометра поднимается, днем — больше 20 градусов выше ноля, ветер умеренный, безоблачное, магнитное поле в норме.

Утром температура воздуха составила +16 °С, ветер северо-западный, 4 метра в секунду. В течение дня воздух прогреется до +22…+23 °С, вечером на 2-3 градуса прохладнее, ночью градусник покажет комфортные +15 °С.

Сегодня в течение дня переменная облачность, без осадков, влажность от 48 до 67%. Атмосферное давление держится на уровне 762 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс высокий, на 7 баллов, а магнитное поле — спокойное.

Температура воды в Таганрогском заливе — +20°С. Световой день увеличился до 15 часов 41 минуты. Восход солнца был зафиксирован в 4.31, заход ожидается в 20.12.

Фото из архива