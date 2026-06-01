Сотрудники ДПС в День защиты детей посетили реабилитационный центр для несовершеннолетних под Таганрогом

Сотрудники Донского отдельного батальона ДПС №1 ГУ МВД России по Ростовской области в День защиты детей навестили воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Неклиновского района, расположенного в селе Покровское.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, для ребят провели профилактические беседы о важности соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, детям вручили сладкие подарки и продемонстрировали оснащение патрульного автомобиля, а также специальные средства, которые полицейские используют в своей работе.

Проведение подобных мероприятий способствует формированию у детей культуры безопасного поведения на дорогах и ответственного отношения к соблюдению ПДД.

Фото: Госавтоинспекция РО

