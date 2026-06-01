В Таганроге прошла VII Всероссийская конференция по правовой культуре и нацбезопасности

В Таганрогском институте имени А.П. Чехова прошла VII Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция, посвященная правовой культуре и национальной безопасности. Мероприятие прошло на факультете экономики и права, собрав теоретиков и практиков в области юриспруденции, экономики и образования.  

С приветственным словом к участникам обратился заместитель директора по научной работе и проектной деятельности института, кандидат исторических наук, доцент Алексей  Волвенко. Он подчеркнул важность и актуальность заявленной тематики.

С докладами выступили представители различных вузов, включая Ростовский юридический институт МВД России, Ростовский институт Всероссийского государственного университета юстиции, Таганрогский институт управления и экономики, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Уральский государственный экономический университет, Политехнический институт ДГТУ в Таганроге, Московский экономический институт, Севастопольский государственный университет, Дагестанский государственный технический университет, Южно-Российский институт управления РАНХиГС и Южный федеральный университет.

Фото: Таганрогский институт имени А.П.Чехова

