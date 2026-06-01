В Таганроге подвели итоги Открытого кубка Федерации плавания

В этом году список участников соревнований расширился.

В плавательном бассейне «Садко» прошли финальные этапы ежегодного Открытого кубка Федерации плавания города Таганрога.

На протяжении двух дней участники соревнований показывали свои навыки, нацеленность на высокие результаты и отличную физическую форму. В турнире выступали пловцы различных возрастных категорий, в том числе самые юные воспитанники городских спортивных секций.

По итогам всех этапов кубка лучшими спортсменами признаны Виктория Козорезова и Роман Селезнев (спортшкола № 13), а также Александр Тумаков (СШ № 2). Они получили индивидуальные награды.

В этом году к постоянным участникам соревнований — спортивной школе № 13 и спортшколе № 2 — присоединились представители плавательных бассейнов «Садко», ДС «Прибой», СК «Молекула» и МЦ «Семья». Расширение круга участников говорит о растущей популярности плавания и открывает новые перспективы для развития этого спорта в городе.

Победители и призеры соревнований получили грамоты, медали и памятные подарки по итогам общего зачета.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой

