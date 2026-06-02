В ночь на 2 июня украинские БПЛА атаковали Таганрог и четыре сельских района Ростовской области

Минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено более десяти беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. БПЛА ликвидировали в Таганроге, а также в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском районах.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало. «Будет уточняться», — добавил глава региона.

Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь с 20.00 1 июня до 7.00 2 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

