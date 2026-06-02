В ночь на 2 июня украинские БПЛА атаковали Таганрог и четыре сельских района Ростовской области

Беспилотники уничтожены, последствий на земле нет.

Минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено более десяти беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. БПЛА ликвидировали в Таганроге, а также в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском районах.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало. «Будет уточняться», — добавил глава региона.

Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь с 20.00 1 июня до 7.00 2 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

