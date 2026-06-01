Александр Ищенко: Приоритетом работы «Единой России» и депутатов является поддержка детства и семей с детьми

Неделя приемов по вопросам материнства и детства стартовала в Ростовской области.

Секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко провел 1 июня прием по вопросам поддержки семей и материнства.

Такие тематические приемы «Единая Россия» проводит ежегодно в первую неделю июня, когда отмечается День защиты детей.

«Партия имеет несколько программ, связанных с теми или иными аспектами поддержки детства. У нас в Ростовской области есть свой специальный партийный проект, который касается поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы очень тщательно стараемся решать все проблемы, связанные с детскими домами и социально-реабилитационными центрами, поскольку помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – безусловный приоритет. Сегодняшний мой прием также посвящен многочисленным вопросам, связанным с поддержкой семей, решением запросов в образовательных учреждениях, детских садах», – рассказал глава донского отделения «Единой России».

Особое внимание на приемах всегда уделяется семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, семьям участников специальной военной операции, многодетным.

К Александру Ищенко обратилась мама ребенка с редким генетическим заболеванием, которому для адаптации необходима специализированная гарнитура.

«Я мама Дениса Емцева, который нуждается в покупке специального средства для коррекции речевых навыков. На сегодняшний день ему необходима активная работа с логопедами, с нейропсихологами, дефектологами и другими специалистами. Улучшить эффект от занятий помогут данные наушники», – поделилась Наталья Чернущенко.

В другом обращении прозвучала просьба направить юного жителя Таганрога в инклюзивную смену эколого-биологического лагеря. Также на приеме говорили о необходимости оснащения отдельными видами цифровой, бытовой техники, инвентарем нескольких социальных учреждений в сельских районах Дона. Звучали и другие обращения – по всем будут приняты решения во взаимодействии с профильными службами и ведомствами.

Подобные приемы пройдут по всему региону.

Ранее донские депутаты-единороссы обеспечили принятие закона «О наставничестве», который закрепляет наставничество как форму социальной поддержки детей-сирот и помогает ребятам адаптироваться во взрослой жизни – в учебе, трудоустройстве, бытовых и социальных вопросах.

А в мае 2026 года были внесены поправки в региональный закон, которые позволят сохранить ежемесячные выплаты по рождению и воспитанию ребенка для многодетных семей, прожиточный минимум которых немного превысил установленные значения.

Задача поддержки семей с детьми отражена в народной программе «Единой России».

Фото: «Единая Россия»