С 1 ноября 2025 года налоговая задолженность граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, будет взыскиваться во внесудебном порядке.

«Соответствующие изменения закреплены в Налоговом кодексе РФ Федеральным законом от 31.07.2025 № 287-ФЗ. Такой порядок будет применяться только в случае отсутствия спора с налоговым органом», — сообщается на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ.

Если гражданин не уплатил налоги своевременно, налоговые органы смогут изъять его имущество для погашения задолженности. При этом сумма взыскания не должна превышать отрицательное сальдо единого налогового счета.

Каков порядок взыскания? Налоговые органы размещают решение о взыскании в специальном реестре и инициируют процесс перечисления задолженности. Решение направляется должнику в течение полугода с даты истечения срока уплаты. Если оно принято позже, то считается недействительным. В таких случаях налоговый орган может обратиться в суд с административным иском о взыскании задолженности в течение полугода после принятия решения.

Решение о взыскании направляется налогоплательщику через личный кабинет на портале Госуслуг, а при невозможности такого способа — заказным письмом по почте.

Процесс взыскания задолженности осуществляется поэтапно: сначала за счет денежных средств на банковских счетах и электронных кошельках, затем за счет другого имущества налогоплательщика. Исключение — имущество, предназначенное для личных нужд.

Если поручение о перечислении задолженности не выполнено и сальдо ЕНС отрицательное, налоговый орган может направить судебному приставу постановление о взыскании задолженности за счет другого имущества гражданина. Такое постановление должно быть своевременно внесено в реестр решений о взыскании.

В том случае, если налогоплательщик не согласен с суммой задолженности, он может подать заявление о перерасчете или жалобу до начала процесса взыскания. Тогда взыскание задолженности будет осуществляться уже в судебном порядке, а уплата налогов приостанавливается до вынесения судебного решения. Спорные суммы исключаются из сальдо ЕНС до вступления решения суда в законную силу.

Отметим, что взысканию подлежат как долги по налогам, которые граждане самостоятельно рассчитывают, в том числе при подаче декларации 3-НДФЛ, так и налоги, начисленные налоговыми органами на основании результатов проверок и указанные в уведомлениях по имущественным налогам.

«Чтобы избежать применения мер по взысканию задолженности, необходимо уплачивать налоги в установленные сроки — до 1 декабря 2025 года по имущественным налогам; по НПД для самозанятых — не позднее 28 числа каждого месяца; по НДФЛ с доходов, полученных в прошлом году, — не позднее 15 июля следующего года», — рекомендуют в ФНС.