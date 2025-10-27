Главная » #В стране

Жителям Таганрога разъяснили, почему с 1 ноября начнется блокировка SIM-карт сверх лимита

На чтение 2 мин Просмотров 22 Опубликовано

С 1 ноября российские операторы связи получат право блокировать SIM-карты, если на одного человека зарегистрировано более 20 номеров. Соответствующие поправки в законодательство были приняты еще в прошлом году — вступает в силу Федеральный Закон от 08.08.2024 № 303-ФЗ.

#В стране

Согласно документу, операторы обязаны проверить сведения об абонентах, заключивших договоры мобильной связи до 1 апреля 2025 года, и уточнить количество зарегистрированных на них номеров. Абонентам, у которых обнаружено превышение лимита, необходимо расторгнуть лишние договоры до 1 ноября. В противном случае обслуживание номеров сверх установленного предела будет приостановлено.

«Это важный шаг в борьбе с мошенниками, — отмечали ранее в Минцифры России. — Меры необходимы для того, чтобы злоумышленники не могли оформлять SIM-карты для массовых обзвонов».

Узнать количество SIM-карт, зарегистрированных на ваше имя, можно через сервис «SIM-карты» на портале Госуслуг. Для этого войдите в свой профиль, перейдите в раздел и ознакомьтесь со списком номеров, оформленных на ваш паспорт. Если обнаружите незнакомые номера, откажитесь от них также через Госуслуги или в салоне связи.

Проверка займёт всего несколько минут, но поможет избежать блокировки и предотвратит мошенническое оформление номеров без вашего ведома.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2025 года операторы начнут поэтапное отключение мобильной связи иностранцам, не зарегистрировавшимся в Единой биометрической системе. Также с 1 января 2025 года для покупки SIM-карты иностранным гражданам потребуется предоставить СНИЛС, учетную запись на «Госуслугах», биометрические данные и IMEI телефона.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru