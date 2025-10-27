Жителям Таганрога разъяснили, почему с 1 ноября начнется блокировка SIM-карт сверх лимита

С 1 ноября российские операторы связи получат право блокировать SIM-карты, если на одного человека зарегистрировано более 20 номеров. Соответствующие поправки в законодательство были приняты еще в прошлом году — вступает в силу Федеральный Закон от 08.08.2024 № 303-ФЗ.

Согласно документу, операторы обязаны проверить сведения об абонентах, заключивших договоры мобильной связи до 1 апреля 2025 года, и уточнить количество зарегистрированных на них номеров. Абонентам, у которых обнаружено превышение лимита, необходимо расторгнуть лишние договоры до 1 ноября. В противном случае обслуживание номеров сверх установленного предела будет приостановлено.

«Это важный шаг в борьбе с мошенниками, — отмечали ранее в Минцифры России. — Меры необходимы для того, чтобы злоумышленники не могли оформлять SIM-карты для массовых обзвонов».

Узнать количество SIM-карт, зарегистрированных на ваше имя, можно через сервис «SIM-карты» на портале Госуслуг. Для этого войдите в свой профиль, перейдите в раздел и ознакомьтесь со списком номеров, оформленных на ваш паспорт. Если обнаружите незнакомые номера, откажитесь от них также через Госуслуги или в салоне связи.

Проверка займёт всего несколько минут, но поможет избежать блокировки и предотвратит мошенническое оформление номеров без вашего ведома.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2025 года операторы начнут поэтапное отключение мобильной связи иностранцам, не зарегистрировавшимся в Единой биометрической системе. Также с 1 января 2025 года для покупки SIM-карты иностранным гражданам потребуется предоставить СНИЛС, учетную запись на «Госуслугах», биометрические данные и IMEI телефона.

