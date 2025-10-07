Главная » #Финансы

Жителям Таганрога рассказали, от чего зависит налог на жилье

Сейчас идет рассылка уведомлений об оплате имущественных налогов за 2024 год. Их нужно заплатить до 1 декабря 2025. В числе подлежащих уплате налогов — на имущество. Его платят собственники за квартиру, дом, комнату или долю.

Госсулуги на своих информационных ресурсах рассказали, от чего зависит налог на жилье.

Размер налога у всех разный и зависит от кадастровой стоимости и региональной налоговой ставки.

Проверить налоговые уведомления можно на Госуслугах — для подписания нужен Госключ; на сайте ФНС — авторизация также через Госуслуги.

В уведомлении на уплату налога указаны кадастровый номер и адрес недвижимости, налоговая база, доля в праве — если жилье в долевой собственности, налоговая ставка, коэффициент к налоговому периоду. А также — размер льгот и сумма налога.

Как формируется налоговая база? Это кадастровая стоимость площади, уменьшенной на вычет для жилья:

  • 10 кв.м — для комнаты, части квартиры
  • 20 кв.м — для квартиры и части дома
  • 50 кв.м — для жилого дома

Кадастровая стоимость определяется региональными властями.

Как узнать налоговую ставку? Федеральная ставка для жилья — 0,1% кадастровой стоимости. Региональные ставки можно посмотреть на справочном ресурсе ФНС.

Что такое коэффициент к налоговому периоду? Применяется при пересчете и увеличении кадастровой стоимости. Ограничивает увеличение налога по сравнению с прошлым годом. Когда коэффициент равен 1,1 — налог не увеличится больше, чем на 10%.

Как рассчитывается налог? Налог к уплате = налоговая база с учетом льгот и вычетов * ставка налога. Например: налоговая база — 3 млн ₽ * ставка — 0,1% * налог для единственного собственника — 3 000 ₽.

Что еще учитывается при начислении? Если собственников несколько, учитывается их доля в праве. Если объект в собственности не весь год, налог начисляется пропорционально месяцам владения.

