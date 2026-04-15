Жителям Таганрога рассказали, как проиндексированы пенсионные выплаты Минобороны РФ

Центром социального обеспечения военного комиссариата Ростовской области произведены перерасчеты пенсионных выплат с 1 октября 2025 по настоящее время гражданам, состоящим на пенсионом обеспечении по линии Минобороны РФ.

Постановлением Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2025 года № 464 с 1 октября 2025 года повышены размеры окладов по воинским должностям и оклады по воинским званиям в 1,076 раза. В связи с этим с 1 октября 2025 года был произведен пересмотр пенсии, что позволило увеличить размеры пенсий на 7,6%.

Также с 1 октября 2025 года проведена индексация на коэффициент 1,321 (32,1%) оклада по воинской должности, повышенного в соответствии с Указом Президента РФ от 5 октября 2023 года №742 «Об увеличении должностных окладов судей Российской Федерации», оклада по воинскому званию и ежемесячной надбавки за выслугу лет, из которых исчисляются пенсии пенсионеров из числа военных судей и членов семей.

Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 426-ФЗ с 1 января 2026 года размер индексации ежемесячного пособия, предусмотренного Федеральным законом от 04.06.2011 № 128-ФЗ составил 1,04. С учетом указанной индексации 1 января 2026 года произведен перерасчет ежемесячного пособия детям (погибших военнослужащих), размер которого составил 3311,15 руб. (по состоянию на 31.12.2025 года данный размер составлял 3092,07 рублей).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2025 года № 2011 с 1 января 2026 года:

— проиндексированы суммы ежемесячной денежной выплаты компенсации в возмещение вреда здоровью на коэффициент 1,04. Размеры ежемесячной денежной компенсации инвалидам вследствие военной травмы составили:

инвалидам 1 группы – 25 782,85 руб.;

инвалидам 2 группы – 12 891,40 руб.;

инвалидам 3 группы – 5 156,57 руб.

– установлены суммы на страховые выплаты «СОГАЗ»:

гибель военнослужащего – 3 683 261,71 руб.

Установление инвалидности «военная травма»:

1 группы – 2 762 446,29 руб.;

1 группы – 1 841 630,87 руб.;

1 группы – 920 815,44 руб.

Получение увечья:

тяжелое – 368 326,16 руб.;

легкое – 92 081,55 руб.;

Досрочное увольнение призывника – 92 081,55 руб.

Единовременные выплаты «СОГАЗ» в соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011 года № 306-ФЗ (приказ МО РФ от 25.10.2025 года №665):

гибель военнослужащего – 5 524 892,57 руб.;

не годен по пункту «Д» (военная травма) по призыву – 1 841 630,88 руб.;

не годен по пункту «Д» (военная травма) по контракту – 3 683 261,70 руб.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2026 года №30 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году» с 1 февраля 2026 года проиндексированы суммы на коэффициент индексации 1,056 (5,6%):

По закону РФ от 15.05.1991 № 1244-1 суммы ЕДК ВВЗ инвалидам Чернобыля составили:

инвалидам 1 группы – 32 062,10 руб.;

инвалидам 2 группы – 16 031,07 руб.;

инвалидам 3 группы – 6 412,38 руб.

По Указу Президента Российской Федерации от 26.02.2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами с детства 1 группы» – 11 563,20 руб.

По постановлению Правительства Российской Федерации от 17.08.2024 года № 1109:

на оплату услуг по погребению – до 59 612, 00 руб;

на оплату услуг по изготовлению и установке памятников (надмогильных сооружений, надгробий) – до 57 252,00 руб.

По постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2024 года № 911 на проведение ежегодного оздоровительного отдыха детей – 41 011,12 рублей (ранее размер ежегодной суммы составлял 38 836,29 рублей).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2023 г. № 197 утвержден коэффициент индексации с 1 апреля 2026 года расчетный размер пенсии установлен 9 424,12 руб. Это привлекло к увеличению на 6,8% минимальных размеров пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, установленных статьями 15,23 и 37 Закона РФ от 12.202.1993 года № 4468-1, а также увеличений пенсий за выслугу лет, надбавок к пенсиям, дополнительной надбавки на уход и повышение пенсий, установленных статьями 16,17,24,38,45 и 45,1.

В связи с этим военным комиссариатом Ростовской области с 1 апреля 2026 года произведен перерасчет выплат на 6,8 % .

Размеры выплат составили:

минимальный размер пенсий за выслугу лет инвалидам «А»:

1 группа – 28 272,36 руб.;

2 группа – 23 560,30 руб.;

3 группа – 16 492,21 руб.

минимальный размер пенсий за выслугу лет инвалидам «Б»:

1 группа – 23 560,30 руб.;

2 группа – 18 848,24 руб.;

3 группа – 14 136,18 руб.

минимальный размер пенсий по потере кормильца:

получателям пенсии 50% – 18 848,24 руб.;

получателям пенсии 40 % – 14 136,18 руб.

Повышение пенсий ветеранам боевых действий – 3 015,72 руб.

Дополнительная надбавка на уход – 1 470,64 руб.

Проиндексированы размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения на коэффициент индексации 1,068 (6,8%), установленных статьей 2 Федерального закона от 04.03.2002 года № 21:

– Героям ССР, РФ, Труда, гражданам, награжденным орденом Святого апостола Андрея Первозванного, гражданам, награжденным орденом Георгия 1 степени, гражданам, награжденным орденом Славы трех степеней, гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» 1 степени или знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом четырех степеней – 39 110,10 руб.;

– гражданам, награжденным орденом святого Георгия 2 степени – 35 340,45 руб.;

– гражданам, награжденным орденом Ленина, гражданам, награжденным орденом святого Георгия 3 степени, гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» 3 и 4 степени, гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) «За личное мужество», лауреатам Ленинской премии, лауреатам государственных премий СССР и лауреатам государственных премий РФ (РСФСР) – 31 099,60 рублей;

– гражданам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, гражданам, награжденным орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, гражданам, награжденным орденом Святого Георгия 4 степени, чемпионам Олимпийских игр, чемпионам Паралимпийских игр, чемпионам Сурдлимпийских игр и их тренерам – 23 560,30 руб.

Проиндексирован размер дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения Героям СССР (РФ) и полным кавалерам орденов Славы трех степеней, установленный пунктом 1 Указа Президента РФ от 27 декабря 1999 года № 1708 в размере 38 811,23 руб.

