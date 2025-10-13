Главная » Город

Жителям Таганрога рассказали, что такое счет эскроу

На чтение 1 мин Просмотров 39 Опубликовано

Существует механизм привлечения средств граждан для строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с применением счетов эскроу. Он также регулирует возникающие при этом правоотношения.

Соответствующий федеральный закон № 186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу» был принят 22 июля 2024 года.

Новый механизм создает гарантированную защиту вложенных средств граждан на период строительства жилых домов, нивелирует риски потери заказчиками своих денежных средств в случае неисполнения подрядными организациями своих обязательств, а также риски незавершения строительства индивидуальных жилых домов и позволит сократить число граждан, пострадавших от недобросовестных подрядных организаций. Подробнее – в карточках.

