Жителям Таганрога рассказали, что такое эскроу счет

Экскроу счет – это специальный банковский счет, на котором деньги заказчика хранятся до завершения строительства. Подрядчик не имеет доступа к средствам, которые на нем лежат. И если условия договора не будут выполнены, то заказчик сможет вернуть свои деньги.

Как же построить дом с механизмом экскроу? Прежде всего, заключается договор подряда, в котором нужно отразить технические характеристики дома, сроки строительства, сроки, условия раскрытия счета экскроу и так далее.

Затем нужно обратиться в банк, чтобы открыть счет экскроу. На него вносятся деньги, которые будут храниться до завершения строительства и регистрации права собственности на дом. Подрядчик же будет вести строительство за собственные деньги или возьмет кредит в банке.

Когда завершается строительство, информация о зарегистрированном праве собственности на дом поступает в банк, где открыт счет экскроу. После этого банк раскрывает счет, подрядчик получает деньги, а заказчик – дом.

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