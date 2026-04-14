В ознаменование прихода настоящей весны, в Таганроге расцвёл самый распространённый весенний цветок и самый полезный огородный сорняк — одува́нчик лекарственный.

Городские газоны Таганрога на время превратились в золотисто-жёлтый ковёр, полотно радующих глаз горожанина маленьких солнышек, разливающих вдоль тротуаров неповторимый аромат пробуждения.

Одуванчик — многолетнее травянистое растение семейства сложноцветные. Известен крупными ярко-жёлтыми соцветиями-корзинками, закрывающимися в ненастную погоду и на ночь.

Интересно знать

На одиночной, прямой и полой цветочной стрелке, в «корзинке-цветоложе», к концу апреля созреют плоды одуванчика — семянки с пушистым хохолком. При малейшем дуновении ветра, пушистая белая шапка мгновенно разлетится, оставляя «плешивую голову». Отсюда следует: видимо, слово «одуванчик» происходит от глагола «одуть».

Одуванчик полезен для природы — это одно из первых весенних растений, обеспечивающее пчёл стабильным и богатым взятком нектара и пыльцы.

Одуванчик: и едят, и пьют, и лечатся

Это сейчас, в XXI веке, растение всем известно, как сорняк. Однако, далёкие наши предки использовали одуванчик в пищу, как лекарство. Цветки, листья и корни содержат не только питательные вещества, но и жизненно важные элементы: кальций — зубы и кости, железо — здоровая кровь и энергия. Кроме того, растение богато витаминами А — зрение и иммунитет и К — здоровье сосудов.

В народной медицине с лечебной целью используют водный настой и отвар корней одуванчика — при общей слабости повышающий тонус организма, улучшающий пищеварение и аппетит.

Салат из молодых, свежих листьев одуванчика полезен при сахарном диабете. Наружно — млечный сок корней одуванчика помогает удалять бородавки. В научной медицине экстракт корней одуванчика прописывают для улучшения работы желудочно-кишечного тракта.

В косметологии, настой цветков используют для омолаживания кожи и отбеливания пигментных пятен.

Кулинарные секреты: от салата до «мёда»

С давних времён, одуванчик употребляют в пищу: высушенные, обжаренные и смолотые корни используют как суррогат кофе, из молодых листьев готовят витаминные салаты, из нераскрывшихся бутонов варят «одуванчиковый мёд».

Витаминный салат

Убираем горечь: молодые листья одуванчика надо замочить на ½ часа в солевом растворе (на 1 литр воды — 1 столовую ложку каменной соли). Смешать жменю (150 г) мелко нарезанных листьев одуванчика с нарезкой редиса (4-5 средних) и добавить 2 отварных куриных яйца (натереть на тёрке). Посолить и заправить растительным маслом по вкусу.

«Мёд» из одуванчика

Собрать вдали от дорог 4 полных горсти цветков одуванчика (200 г), очистить от всех зелёных частей (цветоложе), взять 2 средних лимона, 1,5 кг сахара, 1,5 литра воды.

Лимоны промыть под проточной водой, срезать шкурку и уложить вместе с цветами одуванчика в толстостенную чугунную кастрюлю. Залить воду, довести до кипения и варить 10 минут. Снять с огня и сутки настаивать в тёплом месте (при комнатной температуре).

Отвар процедить через сложенную в 4 раза медицинскую марлю. Смешать в отваре сахар и сок лимонов. На минимальном огне, осторожно помешивая, 3-4 часа уваривать сироп до состояния мёда (до загустения). Готовый продукт разлить в стерильные банки и хранить в тёмном, прохладном месте.

Если, к цветам одуванчика добавить измельчённый свежий корень, то в итоге получится вкусный сироп от кашля.

Согревающий напиток

В экологически чистом месте собрать 3-4 крупных цветка, аккуратно оборвать зелёные лепестки. Внимательно посмотреть, чтобы в жёлтой корзинке не было мелких жучков. Заварить вместе с зелёным чайным листом. Процедить через чайное ситечко. Разлить по гранёным стаканам в подстаканниках и наслаждаться выразительным ароматом и вкусом напитка.

Практический опыт: заготовка сырья

Как уверяют опытные травники, одуванчик стимулирует работу почек и печени, благоприятно влияет на соединительную ткань, усиливает кровоснабжение и благодаря совместному действию всех содержащихся в нем веществ улучшает общее состояние ослабленных людей.

В апреле-мае, подходящим инструментом, в экологически чистом месте и подальше от дорог, надо выкопать корень одуванчика из почвы. Вместе с листовой розеткой вывесить в проветриваемом месте для просушки.

Одуванчиковый чай

Высушенное сырьё измельчить и 2 чайные ложки залить 1 гранёным стаканом холодной воды, довести до кипения и 1 минуту уваривать. Через 10 минут процедить через чайное ситечко.

Осенью, из собственноручно собранного и заготовленного материала, собственноручно приготовить чай и провести 4-х недельный оздоровительный курс: два раза в день, пить по чашке одуванчикового чая.

Важно помнить

Продукты из одуванчика, в терапевтических дозах, как правило, не дают побочных явлений. Однако, при хронических заболеваниях, перед применением, проконсультируйтесь с лечащим доктором.

Не собирайте лекарственные растения вдоль дорог, в промзонах и на обработанных химикатами территориях. При аллергии на сложноцветные (ромашка, амброзия) используйте с осторожностью.

Михаил Андроник, фото автора