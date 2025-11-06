Жителям Таганрога объяснили, почему до верхних этажей МКД может не доходить тепло

Жильцы некоторых многоквартирных домов Таганрога жалуются, что в квартирах на верхних этажах по-прежнему холодно, хотя отопление в МКД уже запущено.

Холодные батареи возмутили таганрожцев, проживающих в высотках по улицам 1-й Котельной, Ленина, С. Лазо. Обращения в различные службы результата не дали. Люди полагают, что проблема в слабом давлении воды в трубах и требуют привести систему отопления к нормативам.

За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога.

«Теплоснабжающая организация МУП «Городское хозяйство» увеличила давление на котельной по ул. Ленина, 220, обслуживающей указанные дома. После устранения воздуха в системе температура в МКД нормализуется», — говорится в комментарии.

Отмечается, что снижение давления может быть нормой при запуске системы в начале отопительного сезона. В это время из системы постепенно выходят остатки воздуха, которые могли оставаться на стенках труб, радиаторов и другого оборудования.

Фото donland.ru из архива