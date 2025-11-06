Главная » Город

Жителям Таганрога объяснили, почему до верхних этажей МКД может не доходить тепло

На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

Жильцы некоторых многоквартирных домов Таганрога жалуются, что в квартирах на верхних этажах по-прежнему холодно, хотя отопление в МКД уже запущено.

Город

Холодные батареи возмутили таганрожцев, проживающих в высотках по улицам 1-й Котельной, Ленина, С. Лазо. Обращения в различные службы результата не дали. Люди полагают, что проблема в слабом давлении воды в трубах и требуют привести систему отопления к нормативам.

За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога.

«Теплоснабжающая организация МУП «Городское хозяйство» увеличила давление на котельной по ул. Ленина, 220, обслуживающей указанные дома. После устранения воздуха в системе температура в МКД нормализуется», — говорится в комментарии.

Отмечается, что снижение давления может быть нормой при запуске системы в начале отопительного сезона. В это время из системы постепенно выходят остатки воздуха, которые могли оставаться на стенках труб, радиаторов и другого оборудования.

Фото donland.ru из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога ЖКХ новости запуск отопления обратная связь отопительный сезон
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru