Жителям Таганрога напомнили о правах граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» определяет механизм, позволяющий обеспечивать эффективную охрану прав граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг путем регламентации порядка осуществления судебной защиты потребителей.

В случае возникновения спора имущественного характера и неудовлетворения требований потребителя жилищно-коммунальных услуг добровольно, соответствующий спор может быть разрешен исключительно в рамках гражданского судопроизводства, поскольку по общему правилу, закрепленному в п.1 ст. 11 Гражданского кодекса Российской и п. 1 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», защита прав потребителей осуществляется судом.

На основании п. 2 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту:

нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель,

его жительства;

жительства или пребывания истца;

заключения или исполнения договора.

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства.

В силу п. 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Источник: администрация Таганрога