Жительниц Таганрога поздравляют с Международным женским днем 8 марта

Дорогие женщины! Любимые мамы, бабушки, дочери, сестры, подруги! Примите самые теплые и сердечные поздравления с Международным женским днем 8 марта!

Во все времена женщина была и остается воплощением красоты и нежности, удивительной внутренней силы и жизненной стойкости, душевной щедрости и невероятного терпения. И неслучайно праздник, посвященный женщине, мы отмечаем в самом начале весны. Как яркие солнечные лучи после долгой зимы, вы наполняете жизнь теплом и светом, дарите радость и вдохновляете на новые свершения.

Очень многое в этом мире держится на вас, милые женщины. Вы – начало и продолжение жизни, хранительницы домашнего очага и семейных традиций, источник вдохновения и гармонии, мира и спокойствия. Вместе с тем вам под силу любые высоты – профессиональные, спортивные, творческие. В напряженном ритме современной жизни вы умело совмещаете работу, семью и общественную деятельность, оставаясь при этом очаровательными и неповторимыми. Спасибо вам за всё!

Пусть наступающая весна принесет вам вдохновение, новые идеи и возможности для их реализации. Желаем вам неиссякаемой энергии, семейного благополучия, безоблачного счастья и душевного тепла!

Светлана КАМБУЛОВА – глава города Таганрога.

Роман КОРЯКИН – председатель городской Думы.

Изображение от freepik