Жительниц Таганрога поздравляют с Днем матери

Уважаемые таганроженки, дорогие мамы! Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников – Днем матери!

Мир каждого человека начинается с мамы. Именно мама с самого рождения ребенка становится для него основой жизни, дарит ему безграничную любовь и заботу, вселяет уверенность и ощущение защиты, поддерживает и направляет. Сколько бы нам ни было лет, материнская любовь на протяжении всей жизни остается для нас той могучей силой, которая помогает преодолеть любые трудности, вдохновляет нас и оберегает.

Быть матерью – большое счастье и вместе с тем – огромная ответственность и неустанный труд, требующий бесконечного терпения и полной самоотдачи, душевной чуткости и мудрости. На хрупких материнских плечах во многом лежит ответственность за духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения, за укрепление семейных устоев. И вы беззаветно служите этому призванию, являясь ориентиром для всего нашего общества. Ваше трудолюбие – нам пример, ваши знания и умения – наши главные ориентиры в жизни.

Мы выражаем особую благодарность многодетным мамам, а также женщинам, ставшим вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Низкий поклон матерям, воспитавшим настоящих патриотов – защитников Отечества. Спасибо вам за вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание достойных граждан своей страны!

Дорогие мамы! В этот праздничный день примите слова признательности, уважения и любви! Пусть дети радуют вас своими успехами, а близкие окружают теплом и заботой! Крепкого вам здоровья, благополучия и исполнения заветных желаний! Мира и добра вам и вашим близким!

Светлана КАМБУЛОВА, глава города Таганрога.

Роман КОРЯКИН, председатель городской Думы.

