Жители Западного района Таганрога не могут нормально выносить мусор из-за разбитой дороги

Жители Западного района Таганрога обсуждают ситуацию с проблемным внутриквартальным проездом на улице Вишневой. Из-за разрушенной дороги путь до контейнерной площадки, куда жильцы выносят мусор, превращается в полосу препятствий.

Таганрожцы отмечают, что во время дождя подход к контейнерам превращается в месиво, и им приходится совершать «чудеса акробатики», чтобы избавиться от отходов. Проблемный участок расположен во внутриквартальном проезде от улицы Театральной к дому № 54 на улице Вишневой, по нему ходят жители нескольких близлежащих МКД.

Отсыпка, которую уже проводили, ситуацию не спасла. Горожане задаются резонным вопросом: «Будет ли этот участок приведен в порядок?».

За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога.

«Внутриквартальный проезд от улицы Театральной к дому № 54 на улице Вишневой внесен в план для проведения отсыпки, работы осуществят до конца года», — говорится в комментарии.

Что касается контейнерной площадки, то она относится к многоквартирным домам. Управляющая организация обязана содержать в чистоте контейнерную площадку и ограждение вокруг неё, следить за их исправным состоянием.

«Согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21, контейнерные площадки должны иметь: подъездной путь; твёрдое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод; ограждение, которое предотвращает распространение отходов за пределы площадки», — пояснили в администрации.

Фото: «Блокнот Таганрог»