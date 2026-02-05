Жители Таганрога в ближайшее время могут чувствовать недомогания из-за магнитных бурь

О начале магнитных бурь планетарного масштаба сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Геомагнитное поле в ближайшие часы начнет меняться в сторону увеличения: от слабого G1, который отмечается в настоящий момент, до уровня G2-G3, сообщают ученые. При этом приближающиеся магнитные бури не имеют одной четкой причины, а являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца.

«Спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1», — уточнили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Медики рекомендуют метеозависимым людям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы, внимательно следить за своим самочувствием в период магнитных бурь. У них возможны головные боли и скачки артериального давления.

