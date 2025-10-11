Жители Таганрога сообщают о точке стихийной торговли в переулке 2-м Новом

Очередную точку несанкционированной торговли жители Северного микрорайона обнаружили по адресу: переулок 2-й Новый, 55.

Горожане отмечают, несмотря на борьбу властей с нелегальными торговцами, последние находят места для реализации своей продукции в отдаленных от центра кварталах. Многочисленные предупреждения на покупателей не действуют, они продолжают приобретать опасные для здоровья продукты у неизвестных продавцов.

«Будет ли пресечена работа указанной стихийной точки?», — задаются вопросом таганрожцы.

За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города.

Нам ответили, что рейдовые мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на территории Таганрога проводятся регулярно, а в последнее время такая работа усилена.

«Указанный адресный ориентир: около переулка 2-го Нового, 55 включен в график проведения рейдовых мероприятий мобильной группы по пресечению несанкционированной торговли, в которую входят должностные лица администрации Таганрога, сотрудники правоохранительных и надзорных органов. Рейд будет проведен в ближайшие дни», — говорится в комментарии.

Фото: «Блокнот Таганрог»