Жители Таганрога смогут заселяться в российские отели по цифровому ID в МАХ

С 1 сентября 2026 года отели с номерным фондом более 50 мест будут обязаны заселять гостей через мессенджер МАХ. При этом, как сообщили в ТАСС, техническая возможность для этого уже есть у половины российских гостиниц.

В апреле пресс-служба мессенджера объявила, что пользователям стала доступна быстрая регистрация в отелях с помощью «Цифрового ID». Вместо заполнения бумажных документов на стойке администратора гость может открыть соответствующий раздел в МАХ и показать штрих-код, который сотрудник отеля отсканирует.

Министр экономического развития России Максим Решетников ранее на совещании с отельерами подчеркнул:

«С 1 сентября текущего года, если у гостя, зарегистрированного в системе, нет при себе паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта или водительского удостоверения, необходимо использовать систему МАХ для его заселения».

В VK заверили, что технология отработана: данные паспорта подгружаются автоматически из государственных систем, что исключает риск ошибок при ручном вводе. По оценке властей, крупные гостиницы уже активно включаются в процесс.

«Необходимо, чтобы отели меньшего размера последовали их примеру. С 1 сентября гостиницы с более чем 50 номерами обязаны предоставлять такую услугу», — отметил Решетников.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ заверили, что активная фаза тестирования и подключения новых объектов продолжится в ближайшее время.

Как это работает? Для быстрого заселения в отель пользователь должен зайти в раздел «Цифровой ID» в своём профиле мессенджера МАХ, перейти во вкладку «Паспорт» и нажать кнопку «Предъявить». После этого на экране смартфона появится QR-код, который сотрудник сможет отсканировать с помощью специального устройства. Как только сканирование будет завершено, паспортные данные гостя автоматически загрузятся в систему отеля из государственных баз данных, а информация в электронной регистрационной анкете заполнится сама собой.

Сервис предназначен для совершеннолетних граждан России. При этом гость всегда может выбрать между использованием цифрового ID и традиционным бумажным паспортом. На начальном этапе сотрудник отеля также имеет право запросить бумажный документ для проверки данных.

Фото: © Дмитрий Феоктистов / ТАСС