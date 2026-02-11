Главная » Новости Таганрога

Жительницы Таганрога, Ростова и Азова помогли установить национальный рекорд России по исполнению «Катюши»

В Смоленске представители 64 регионов России, среди которых были и наши землячки, установили национальный рекорд, исполнив песню «Катюша». Мероприятие прошло в рамках всероссийского слета послов гостеприимства «Единство народов России». Рекорд был занесен в «Книгу рекордов России», а также в международную систему регистрации рекордов «Интеррекорд».

Ростовскую область на этом слете представляли три жительницы Таганрога, Ростова и Азова.

«64 субъекта Российской Федерации — от Калининграда до Сахалина и Чукотки – были представлены на слете своими посланцами. Ими стали выпускники и эксперты конкурсов «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ», которые через культуру, традиции и современные форматы рассказывают о своих регионах и влюбляют в них всю страну, — рассказала директор туристической компании «Судаков Тревел» Наталья Судакова. — 5 февраля, в день официального старта Года единства народов России, музей «Смоленская крепость» стал местом, где единство ощущалось по-настоящему. Россия здесь в этот день была не на карте, а рядом: в людях, улыбках и теплых объятиях. У меня была редкая возможность обнять почти всю Россию в буквальном смысле слова. Особенно радостно, что рядом в этот момент была чудесная компания моих землячек».

Участники Слета установили рекорд России, одновременно исполнив песню «Катюша». Под живую музыку фольклорного ансамбля «Карагод» сотрудники и друзья Музея «Смоленская крепость» в нарядах, отражающих историю региона с IX по XX век, а также послы и мастера гостеприимства в национальных костюмах сформировали единый хоровод — символ связи времен и народов.

Программа продолжилась Парадом регионов России: смоленская молодежь сопровождала делегации с флагами всех субъектов-участников от башни Громовой Смоленской крепости до площади Ленина.

Фото предоставлены Натальей Судаковой

