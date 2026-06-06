В Таганроге в 2026 году реализуют 15 инициативных проектов по программе «Сделаем вместе!»

В Приморском парке Таганрога обновят детскую площадку в рамках инициативного бюджетирования.

В Таганроге в 2026 году планируется реализовать 15 инициативных проектов в рамках губернаторской программы «Сделаем вместе!». Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. По её словам, каждый из проектов стал ответом на конкретные запросы жителей.

Большая часть инициатив — 11 проектов — касается социальной сферы. Из них шесть курирует управление образования, три — управление культуры, по одному — комитет по физической культуре и спорту и управление социальной защиты населения. Ещё один проект относится к экономике, три — к сфере ЖКХ.

На данный момент уже завершены два проекта. Для нужд Центра социального обслуживания закуплен автомобиль «ГАЗель Соболь», что должно повысить качество оказания услуг подопечным учреждения. Также приобретено компьютерное и печатно-копировальное оборудование для МФЦ Таганрога, что, как отмечается, повлияет на скорость обслуживания жителей.

На стадии завершения находится проект по установке двух промышленных кондиционеров в театральном зале ДК «Фестивальный». Глава города посетила учреждение, оценила ход работ и пообщалась с коллективом о текущих потребностях.

Также Светлана Камбулова побывала в лицее № 28, где продолжается обустройство многофункциональной спортивной площадки. Здесь осталось уложить покрытие и выполнить разметку.

В Приморском парке в рамках проекта инициативного бюджетирования в этом году обновят оборудование на детской площадке. Конструкции уже закуплены, сейчас решается вопрос о расширении самой площадки. Детали обсуждались на месте с руководителем МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности» Оксаной Ригерт.

«Работу продолжаем. Каждый проект важен для города. Буду информировать вас о реализации всех инициативных проектов», — подчеркнула глава Таганрога.

Напомним, 1 июня в Ростовской области начался новый этап конкурсного отбора инициативных проектов в рамках губернаторской программы «Сделаем вместе!». Жители Таганрога могут предложить свои идеи по благоустройству города, реализация проектов-победителей запланирована на 2027 год. Итоги отбора подведут в конце ноября 2026 года.

Фото и видео: МАХ Светланы Камбуловой