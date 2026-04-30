Жители Таганрога определят кандидатов «Единой России» на будущих выборах в Государственную Думу

С 25 по 31 мая в Ростовской области пройдет предварительное голосование, организованное «Единой Россией». Этот процесс позволит определить тех, кто будет представлять партию на предстоящих выборах в Государственную Думу, намеченных на единый день голосования в сентябре 2026 года.

Право голоса в рамках предварительного внутрипартийного отбора, который определит будущих кандидатов, имеют все совершеннолетние граждане, зарегистрированные в Ростовской области, в том числе и таганрожцы. Голосование будет проходить в электронном виде, с требованием верификации личности через портал «Госуслуги».

Для участия в предварительном голосовании необходимо пройти регистрацию на специализированном онлайн-ресурсе pg.er.ru. Регистрация открыта до 29 мая.

«Партия «Единая Россия» максимально открыто подходит к выборам в Государственную Думу. Участие в предварительном голосовании дает гражданам возможность выбрать своего кандидата, который, пройдя процедуру конкурентного отбора, представит партию и своих избирателей на сентябрьских выборах», – подчеркнул председатель Городской Думы и секретарь Таганрогского местного отделения партии «Единая Россия» Роман Корякин.

Кроме того, в Ростовской области идет сбор предложений от граждан для дополнения действующей народной программы партии «Единая Россия». Своими инициативами можно поделиться через цифровую платформу естьрезультат.рф. В обновленный программный документ партии войдут задачи по развитию и совершенствованию различных сфер жизни, а также будут определены конкретные объекты для строительства или реконструкции.

