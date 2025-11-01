Главная » Город

Жители Таганрога обсуждают состояние новой детской площадки в Калужском проезде

На чтение 2 мин Просмотров 28 Опубликовано

Жители Западного микрорайона обеспокоены состоянием детской площадки в Калужском проезде, 9 – вместо резинового покрытия здесь установлено бетонное, представляющее опасность для детей.

Город

Отсутствует на площадке и дренажная система, из-за чего территория после дождя покрывается лужами. Еще один вопрос, возникающий у таганрожцев, — уборка детской площадки. Люди отмечают, что качели и горки грязные, все урны вокруг заполнены мусором, не убирается опавшая листва.

Местные жители требуют оградить площадку, пока ее не приведут в порядок, чтобы обезопасить детей, а также оборудовать на прилегающей территории туалет.

За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города.

В комментарии отмечается, что на указанной детской площадке продолжается текущий этап работ. На данный момент завершена установка игрового оборудования. Однако объект пока не принят в эксплуатацию.

«До середины ноября 2025 года планируется выполнить монтаж резинового покрытия. Это устранит проблему твёрдого бетонного основания и существенно повысит безопасность детей при играх. В рамках работ также будет установлено освещение площадки», — пояснили городские власти.

До момента официального принятия работ ответственность за содержание площадки (в том числе уборку территории и урн) несёт подрядная организация. Подрядчику будет направлено требование об усилении контроля за санитарным состоянием объекта и оперативном устранении имеющихся недочётов.

«К сожалению, устройство отдельного санитарного узла вблизи площадки в текущий план работ не входит. По итогам приёмки объекта ответственность за его содержание перейдёт к МКУ «Благоустройство», будет обеспечен регулярный уход и контроль состояния площадки», — говорится в полученном ответе.

Фото: «Блокнот Таганрог»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога безопасность благоустройство детские площадки обратная связь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru