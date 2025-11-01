Жители Таганрога обсуждают состояние новой детской площадки в Калужском проезде

Жители Западного микрорайона обеспокоены состоянием детской площадки в Калужском проезде, 9 – вместо резинового покрытия здесь установлено бетонное, представляющее опасность для детей.

Отсутствует на площадке и дренажная система, из-за чего территория после дождя покрывается лужами. Еще один вопрос, возникающий у таганрожцев, — уборка детской площадки. Люди отмечают, что качели и горки грязные, все урны вокруг заполнены мусором, не убирается опавшая листва.

Местные жители требуют оградить площадку, пока ее не приведут в порядок, чтобы обезопасить детей, а также оборудовать на прилегающей территории туалет.

За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города.

В комментарии отмечается, что на указанной детской площадке продолжается текущий этап работ. На данный момент завершена установка игрового оборудования. Однако объект пока не принят в эксплуатацию.

«До середины ноября 2025 года планируется выполнить монтаж резинового покрытия. Это устранит проблему твёрдого бетонного основания и существенно повысит безопасность детей при играх. В рамках работ также будет установлено освещение площадки», — пояснили городские власти.

До момента официального принятия работ ответственность за содержание площадки (в том числе уборку территории и урн) несёт подрядная организация. Подрядчику будет направлено требование об усилении контроля за санитарным состоянием объекта и оперативном устранении имеющихся недочётов.

«К сожалению, устройство отдельного санитарного узла вблизи площадки в текущий план работ не входит. По итогам приёмки объекта ответственность за его содержание перейдёт к МКУ «Благоустройство», будет обеспечен регулярный уход и контроль состояния площадки», — говорится в полученном ответе.

Фото: «Блокнот Таганрог»