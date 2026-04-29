Жители Таганрога могут выбрать удобный формат для участия в акции «Бессмертный полк»

В 2026 году традиционное уличное шествие «Бессмертного полка» в регионе проводиться не будет в целях безопасности.

Однако организаторы акции подготовили несколько альтернативных способов почтить память героев Великой Отечественной войны. Об основных сообщается на портале донского правительства

Один из ключевых вариантов — онлайн-шествие. Чтобы присоединиться к нему, необходимо до 6 мая зарегистрироваться на сайте 2026.polkrf.ru или в мини-приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники», внести данные о ветеране и загрузить его фотографию. На сайте также доступна функция реставрации и раскрашивания снимков. Сама трансляция онлайн-строя пройдет 9 мая.

Также можно присоединиться к акции «Бессмертный полк Таганрога». Трансляция состоится 9 мая на сайте администрации города. Чтобы внести имя своего героя в общую видеолетопись, надо отправить информацию на электронную почту taganrog-pobeda@yandex.ru. В письме укажите краткие сведения о ветеране: фамилию, имя, отчество, годы жизни, звание, род войск, место службы или фронт. И прикрепите фотографию участника войны, по возможности хорошего качества.

С 1 по 11 мая пользователи соцсетей и мессенджеров могут участвовать в акции «Бессмертный полк», меняя аватары на портреты своих родственников-фронтовиков, тружеников тыла, партизан или героев Советского Союза. Для оформления изображения предлагается использовать специальный конструктор на сайте. Посты с хештегами #Бессмертныйполк2026 и #СоцсетиПобедителей, содержащие портрет и историю боевого пути, будут публиковаться в официальном сообществе движения «ВКонтакте» в течение года.

Еще один формат — «Стена памяти». С 1 по 11 мая такие стенды с портретами ветеранов появятся в школах, детских садах, библиотеках, офисах, музеях, парках и на улицах. Участники могут самостоятельно распечатать оформленный в конструкторе портрет и прикрепить его на «Стене памяти» по месту работы или учебы. Акцию поддерживают «Волонтеры Победы».

Также организаторы предлагают размещать портреты героев на одежде — футболках, которые можно носить с 1 по 11 мая. Водителям личного, служебного и общественного транспорта рекомендуют в эти же дни наклеивать изображения ветеранов на автомобили, мотоциклы, автобусы и спецтехнику. К участию приглашаются такси, службы грузоперевозок, пожарной охраны, скорой помощи и ЖКХ.

Отдельный формат предусмотрен для участников специальной военной операции. С 1 по 11 мая бойцы на передовой совместно с Ассоциацией ветеранов СВО будут размещать портреты своих предков, воевавших с нацизмом, в блиндажах и на военной технике, а также записывать видеопоздравления ветеранам и родным.

Подробнее о всех вариантах участия можно узнать на официальном сайте «Бессмертного полка».

