Жители Таганрога могут стать участниками Всероссийского конкурса наставников

Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!» проводится с 2024 года по поручению Президента Российской Федерации с целью достижения результата федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети».

Организатором Конкурса является Роспатриотцентр при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

За два года в отборочных этапах конкурса приняли участие более 120 тысяч человек, из них в состав сообщества наставников в сфере патриотического воспитания вошли 200 победителей.

По итогам проведения конкурса в 2025 году участниками представлены более 400 уникальных проектов, 25 победителей и финалистов стали соорганизаторами Всероссийского патриотического форума в 9 субъектах РФ, а в состав экспертного сообщества вошли 53 победителя Конкурса 2024 года.

В 2026 году конкурс проводится в шести номинациях:

«Начинающий наставник» – для молодых людей в возрасте от 16 до 23 лет, обучающихся старших классов, в том числе кадетских, студентов СПО и вузов, участников общественных организаций и объединений, в том числе гражданско- и военно-патриотических клубов, организаций и объединений, спортивных клубов, туристско-патриотических клубов;

«Опытный наставник» – для участников в возрасте от 18 лет, выпускников вузов, работников образовательных организаций, в том числе военного профиля, специалистов, инструкторов гражданско-патриотических, военно-патриотических клубов, организаций и объединений, спортивных клубов, туристско-патриотических и других молодежных объединений, специалистов в сфере профилактики деструктивного поведения;

«Наставник лидер» – для участников в возрасте от 18 лет, руководителей учреждений, реализующих молодежную политику, руководителей патриотических и спортивных клубов, руководителей молодежных и общественных объединений;

«Наставник на службе» – для участников в возрасте от 18 лет, сотрудников федеральных структур, в том числе, находящихся в отставке (МВД, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, МО РФ, Росгвардия, ФСИН), участников и ветеранов боевых действий, офицеров-слушателей военных вузов;

«СВОй наставник» – для участников и ветеранов специальной военной операции от 18 лет;

«Быть примером» – командная номинация, состоящая из 2 человек (наставник и наставляемый). Наставники – психологи, сотрудники силовых ведомств и федеральных структур (ФСИН, МВД, Росгвардия МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, МО РФ), образовательных, общественных и некоммерческих организаций. Возраст наставника от 25 лет. Опыт работы в сфере профилактики деструктивного поведения от 1 года. Наставляемые – обучающиеся по программам общего образования, в том числе в форме семейного образования, среднего профессионального и высшего профессионального образования, подтвержденные негативным социальным явлением или деструктивным идеологиям, состоящие на различных видах профилактического учета, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Возраст наставляемых от 16 до 18 лет включительно.

Чтобы стать участником отборочного этапа конкурса, необходимо записать видеовизитку, в которой нужно представиться, рассказать о результатах своей наставнической деятельности и ответить на вопрос «Я считаю себя наставником, потому что…»; участникам номинации «Начинающий наставник» необходимо ответить на вопрос «Я хочу стать наставником, потому что…». Далее, вы можете подать заявку на сайте ФГАИС «Молодежь России» по ссылке.

Окружные этапы конкурса пройдут в 5 субъектах из Центрального, Южного, Дальневосточного, Сибирского и Приволжского федеральных округов с июня по август 2026 года. Финал конкурса запланирован к проведению в сентябре-октябре 2026 года.

Победители конкурса получают возможность привлечения к участию в реализации общественно значимых проектов и мероприятий Роспатриотцентра, соорганизаторов и партнеров конкурса в сфере патриотического воспитания, а также отправиться в уникальную поездку по знаковым местам Российской Федерации.

