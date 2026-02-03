Жители Таганрога могут стать участниками акции «Тепло для героя»

В рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» в Ростовской области стартовала акция «Тепло для героев».

Акция проходит со 2 по 23 февраля, ее цель — оказание поддержки и помощи военнослужащим, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, проходящих лечение после ранений в специализированных учреждениях, а также семьям участников специальной военной операции.

В рамках акции неравнодушные люди с активной жизненной позицией могут передать военнослужащим письма со словами поддержки и теплые подарки (носки, перчатки, шарфы, шапки, свитера) связанные своими руками.

«Приглашаем всех желающих поучаствовать в этой акции. Каждая переданная вещь – это наша любовь, тепло и забота о защитниках Родины!», — считают организаторы.

По всем вопросам можно обращаться по адресу: г. Таганрог, ул. Фрунзе, 59 — общественная приемная Таганрогского местного отделения партии «Единая Россия». Понедельник — пятница с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 — 14.00). Контактные телефоны: 8(8634) 312-861, 312-862.