Главная » #СВО

Жители Таганрога могут стать участниками акции «Тепло для героя»

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

В рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» в Ростовской области стартовала акция «Тепло для героев».

#СВО

Акция проходит со 2 по 23 февраля, ее цель — оказание поддержки и помощи военнослужащим, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, проходящих лечение после ранений в специализированных учреждениях, а также семьям участников специальной военной операции.

В рамках акции неравнодушные люди с активной жизненной позицией могут передать военнослужащим письма со словами поддержки и теплые подарки (носки, перчатки, шарфы, шапки, свитера) связанные своими руками.

«Приглашаем всех желающих поучаствовать в этой акции. Каждая переданная вещь – это наша любовь, тепло и забота о защитниках Родины!», — считают организаторы.

По всем вопросам можно обращаться по адресу: г. Таганрог, ул. Фрунзе, 59 — общественная приемная Таганрогского местного отделения партии «Единая Россия». Понедельник — пятница с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 — 14.00). Контактные телефоны: 8(8634) 312-861, 312-862.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция Единая Россия новости СВО Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru