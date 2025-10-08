Жители Таганрога интересуются, появится ли остановочный павильон в 1-м Новом переулке

Жители Северного микрорайона Таганрога обсуждают ситуацию с остановкой пассажирского транспорта в 1-м Новом переулке, где есть соответствующий дорожный знак, а самого павильона нет.

Люди пишут, что из-за отсутствия полноценного остановочного комплекса пассажирам приходится ждать транспорт под палящим солнцем летом и под дождем. Есть у местных жителей ряд претензий и к другим остановкам микрорайона.

В администрации Таганрога, куда мы обратились за разъяснениями, прокомментировали, какие требования предъявляются к остановкам общественного транспорта.

Согласно требованиям ГОСТ, остановочный пункт — это не просто квадрат на асфальте с нарисованным знаком. Это тщательно спроектированная инфраструктура, призванная обеспечить безопасность, доступность и комфорт пассажиров. Дорожный знак 5.16 — лишь один из компонентов, обозначающий место остановки.

Павильон необходим для защиты от неблагоприятных погодных условий. Заездной карман критически важен для беспрепятственного движения транспорта и безопасности пассажиров при посадке/высадке. Скамейки и урна — элементы благоустройства, повышающие комфорт ожидания.

Остановочная площадка и площадка ожидания обеспечивают безопасное пространство для пешеходов, с твердым покрытием, исключающим грязь и лужи. Подходы обеспечивают безопасное и удобное перемещение пешеходов к остановочному пункту. Пешеходный переход и разметка гарантируют безопасность пересечения проезжей части, если остановка расположена вблизи перехода.

Обустройство полноценного остановочного павильона, соответствующего всем нормам ГОСТ, требует значительных вложений.

«В контексте вопроса об установке остановочных павильонов в 1-м Новом переулке важно, чтобы при принятии решения учитывались именно эти требования. Наличие лишь дорожного знака 5.16 не может служить основанием для признания остановки оборудованной. Необходима комплексная работа, направленная на создание полной инфраструктуры, соответствующей ГОСТу. Вопрос обустройства остановки на 1-м Новом переулке в полном соответствии с нормами запланирован по мере выделения финансирования», — говорится в комментарии.

Фото: «Блокнот Таганрог»